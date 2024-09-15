Kasımpaşa maçı öncesi... Jose Mourinho'dan Edin Dzeko kararı!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 12:38

Güncelleme: 15.09.2024 - 12:38

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

NTV Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 büyük oranda netleşti.

Djiku ve Osayi'nin yokluğunda Jose Mourinho, Becao ve Mert Müldür'e formayı verecek.

Ferdi Kadıoğlu'nun gidişi sonrası sol bekte forma giyen Jayden Oosterwolde ise yeni bu bölgede oynayacak.

HÜCUM HATTINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Orta alanda ise İsmail Yüksek-Fred ikilisinin yer alması bekleniyor.

Mourinho'nun hücum hattında ise bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Sağda Tadic, solda Saint-Maximin, ortada ise Szymanski'yi oynatacak Mourinho, ileri uçta ise Edin Dzeko'ya görev verecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri bu karşılaşmaya da yedek kulübesinde başlayacak.

KOSTIC KADRODA YER ALMAYACAK

Yeni transferlerden Kostic de henüz hazır olmadığı için kadroda yer almazken Sofyan Amrabat ise Mourinho'dan süre bekleyecek.