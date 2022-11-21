Kasımpaşa, Selçuk İnan'ı resmen duyurdu
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Selçuk İnan'ın getirildiğini açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan için salı günü imza töreni düzenleyecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İnan için düzenlenecek imza töreni saat 14.30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak.
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'da ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşayacak.
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