Kasımpaşa seriye bağladı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 18:28
Kasımpaşa seriye bağladı!
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Gökhan Gül ve 59. dakikada Mamadou Fall attı. Alanyaspor'un tek golü 28. dakikada Jackson Porozo'dan (kendi kalesine) geldi.

Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci kez kazanan Kasımpaşa, puanını 35'e yükseltti. 3 maç sonra kaybeden Alanyaspor, 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.


kasımpaşa haberleri Alanyaspor haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Salernitana, Kasımpaşa'dan Iron Gomis'i kiraladı

Salernitana, Kasımpaşa'dan Iron Gomis'i kiraladı
Kasımpaşa'dan savunmaya takviye!

Kasımpaşa'dan savunmaya takviye!
Kasımpaşa, Trazie Thomas'ı açıkladı

Kasımpaşa, Trazie Thomas'ı açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon