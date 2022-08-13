Kasımpaşa, stoper Daniel Graovac'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, CFR Cluj takımının stoper oyuncusu Daniel Graovac'ı renklerine bağladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Bosna Hersekli stoper Daniel Graovac'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
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