Kasımpaşa, stoper Daniel Graovac'ı transfer etti

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:00

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Bosna Hersekli stoper Daniel Graovac'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.