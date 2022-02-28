Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, hakemleri eleştirdi

28 Şubat 2022 Pazartesi, 23:16

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.



Maçı değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Fenerbahçe'yi kutlarım. Oyunun tamamen hakimi bizdik. 70 dakika oyunu domine ettik, sürekli pozisyona girdik. Geçişleri çok iyi yaptık, çok pozisyona girdik. Altay Bayındır'ı tebrik ederim. Çok iyi bir maç çıkardı ve maçı Fenerbahçe için aldı" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇ TRABZON MAÇIYLA BAŞLADI"

Kasımpaşa'nın hocası, "Trabzonspor maçından başlayan bir süreç var. Son 20 dakika bizi eksik bıraktılar. Geçen hafta Konyaspor maçındaki uzatma, arka arkaya verilen penaltı... Bu maçta pozisyonu görmemiş olabilirsin ama VAR'a gitmiyorsan, bu sorgulanmalı. Burada art niyet ararım. Hep bizim aleyhimize oluyor. Bizim gücümüz var, oyun gücümüz var. Fenerbahçe, bizi yenebilir. Biz de Fenerbahçe'yi yenebiliriz. Bu gücümüz var ama hakemler sonucu belirliyorsa, o zaman bize gerek yok" dedi.

"FENERBAHÇELİLER YERDEN KALKMADI"

Sami Uğurlu, "Fenerbahçe yorgun ama zamana oynadı. Yerden kalkmadılar, oyunu geç başlattılar. Hakem buna izin verdi" diye konuştu.

"BİZİ KÜME DÜŞÜREMEYECEKSİNİZ!"

Sami Uğurlu, "Kasımpaşa'yı küme düşüremeyecekler. Biz küme düşecek futbol oynamıyoruz. Buradan çıkacağız. Fenerbahçe'nin ikinci golü veriliyorsa, o zaman biz ciddi bir art niyet ararız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.