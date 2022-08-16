Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu: Sıkıntılı bir maç oldu

16 Ağustos 2022 Salı, 09:12

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 6-0'lık farklı bir skorla yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, kötü sonuçtan dolayı camia ve taraftardan özür diledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç sonu toplantısında konuşan Şengül, bu maçı değerlendirmenin kendi adına kolay olmadığını belirterek "Erken gelen, bireysel hatayla yediğimiz ilk gol sonrası 15. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra maçın bittiğini gördük. Fenerbahçe, bireysel yetenekleri üst düzey, güçlü bir takım. Kadro kalitesinde arada ciddi denge farkı olan iki takım arasında 10 kişi kalınca, bir de mağlup durumdayken 10 kişi kalınca çok zorlandık. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Bunun için camiamızdan, taraftardan kendi adımıza özür diliyorum. Değerlendirilebilecek bir şey yok. Bizim adımıza kötü bir maç oldu. Umarım en kısa sürede telafi ederiz" dedi.

Geçen sezon oyunu domine eden oyuncularını kaybettiklerine ve bazı oyuncularının da sakatlık yaşadığına dikkati çeken Şengül, "Gerçekçi olmak gerekirse yerleri doldu mu, tabii dolmadı. Bence Kasımpaşa'nın, giden, sakatlanan oyuncuların yerini doldurması gerekiyor. Bu baktığın zaman kolay iş değil. Muleka, Eren Elmalı ve Doğucan'ın yerinin dolması zor. Gelenler de iyi oyuncular ama zamana ihtiyaçları var. Umarım en kısa zamanda adapte olacaklar ve geçen seneki Kasımpaşa'yı izletecekler" ifadesini kullandı.

"OYUNCU KAZANMAK İÇİN SÜREYE İHTİYAÇ VAR"

Kasımpaşa'nın borcu olmasa da ligde en az bütçeye sahip takım olduğunu kaydeden Şengül, "Ligin en değerli sol bekini kaybettiğiniz zaman yerini dolduramıyorsunuz. Yerlerini doldurmak için zamana ihtiyaç var. Bunlar geçen sezon sıfır maliyetle gelmişti. Yeniden sıfır maliyetli oyuncular çıkarmak için zamana ihtiyacınız var. Her şey skor odaklı. Genç oyuncuları kazanmak için biraz süreye ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuda ısrar etmek gerektiğini vurgulayan Şüngel, "Kötü oynadıklarında ısrar etmek önemli. Bu sonuçlar geldi diye oyuncuları silersek çok fazla oyuncu kazanamayız o zaman. Her şey bir arada kolay olmuyor, zaman istiyor" diye konuştu.

Maçtan sonra yönetime istifasını sunduğuyla ilgili haberler döndüğü hatırlatılan Şengül, "Bir şey söylemek istemiyorum. Şu an için o konuyla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.