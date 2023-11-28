Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:48
Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı!
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Önceki günlerde teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa yeni teknik direktörünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sami Uğurlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kulanıldı.


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