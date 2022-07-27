Kasımpaşa, Yunus Mallı'yı transfer etti

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Trabzonspor'dan ayrılan Yunus Mallı ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:05
Kasımpaşa, Yunus Mallı'yı transfer etti
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Yunus Mallı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yunus Mallı, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attı.

Törende, sportif direktör Muhammed Emir Saraç da hazır bulundu.


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