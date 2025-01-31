Kasımpaşa'dan savunmaya takviye
Kasımpaşa, Salzburg forması giyen stoper Kamil Piatkowski'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunmasına takviye yaptı.
İstanbul temsilcisi, Salzburg forması giyen 24 yaşındaki stoper Kamil Piatkowski'yi kiralık olarak renklerine kattı.
Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde:
"Red Bull Salzburg forması giyen Kamil Piatkowski, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Kamil Piatkowski'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Etiketler: #Kamil Piatkowski #kasımpaşa #transfer
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