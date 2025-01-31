Kasımpaşa'dan savunmaya takviye

Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:59

Güncelleme: 31.01.2025 - 16:59

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunmasına takviye yaptı.

İstanbul temsilcisi, Salzburg forması giyen 24 yaşındaki stoper Kamil Piatkowski'yi kiralık olarak renklerine kattı.

Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde:

"Red Bull Salzburg forması giyen Kamil Piatkowski, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Kamil Piatkowski'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."