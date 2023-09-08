Güven Yalçın, Süper Lig'e geri döndü

Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 18:38
Güven Yalçın, Süper Lig'e geri döndü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada Genoa forması giyen Güven Yalçın'ın kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Güven Yalçın Karagümrük’te. Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın’ı kiralık olarak renklerimize bağladık. A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın’a Karagümrük’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın, geçtiğimiz yıl siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı.


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