Güven Yalçın, Süper Lig'e geri döndü
Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ı açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada Genoa forması giyen Güven Yalçın'ın kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Güven Yalçın Karagümrük’te. Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın’ı kiralık olarak renklerimize bağladık. A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın’a Karagümrük’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın, geçtiğimiz yıl siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı.
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