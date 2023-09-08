Güven Yalçın, Süper Lig'e geri dönüyor!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 07:13

Güncelleme: 08.09.2023 - 07:13

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transferde son günlere yaklaşılırken çarpıcı hamlelere imza atmaya hazırlanıyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Fatih Karagümrük, milli futbolcu Güven Yalçın ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda bulunan Davide Biraschi'yi kadrosuna katmak için Genoa ile anlaşmaya vardı.

Haberde Güven Yalçın'ın kiralık olarak Karagümrük'e katılacağı belirtilirken, Biraschi'nin bonservisi ile transfer olacağı yazıldı.

Güven Yalçın, Genoa formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 1 asist kaydetti.