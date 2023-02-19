Katar Açık Tenis Turnuvası şampiyonu Iga Swiatek kimdir? Iga Swiatek kaç yaşında?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 12:21

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 12:21

Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ABD'li Jessica Pegula'yı 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, üst üste 2. kez şampiyon olmayı başardı. Iga Swiatek'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

IGA SWİATEK KİMDİR?

Iga Swiatek, 31 Mayıs 2001'de Polonya'nın Varşova şehrinde doğdu. 21 yaşındaki genç sporcu, WTA sıralamasında ilk 10'a giren en genç kadın tenisçi olmasının yanı sıra, 2020'de Fransa Açık'ı kazanarak bir Grand Slam turnuvası kazanan tarihteki ilk Polonyalı tenisçi oldu. Ayrıca söz konusu Fransa Açık şampiyonluğu, Swiatek'i 2005'te Fransa Açık'ı kazanan Rafael Nadal'dan sonra teklerde Grand Slam kazanan en genç tenisçi yaptı.

Tüm sahalara uygun oynama stilline sahip olan Swiatek, 2019 yılında saha arkasından yaptığı bir drop vuruşla WTA yılın "Hayranların En Sevdiği Vuruş" ödülünü kazandı ve 2020 yılında WTA en sevilen tekli oyuncusu seçildi. 2023 yılı L'Equipe Şampiyonların Şampiyonu ödülünü kazanmıştır. Aynı zamanda 2023 yılında Polonya Spor Kişiliği seçildi.











