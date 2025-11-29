Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Piastri'nin

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.11.2025 22:27:00
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sine McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 19.387 saniyelik derece elde eden Piastri, ilk cebe yerleşti.

Avustralyalı pilotun 0.108 saniye arkasında yer alan takım arkadaşı Lando Norris ikinci, 0.264 saniye gerisindeki Max Verstappen (Red Bull) ise üçüncü oldu.

Katar Grand Prix'sinde bugün yapılan sprint yarışını da Piastri kazanmıştı.

26 yaşındaki Norris yarın TSİ 19.00'da başlayacak yarışı kazanması halinde kariyerinin ilk şampiyonluğunu ilan edecek.

