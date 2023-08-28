Katar'a transfer olacağı iddia edilmişti: Talisca'dan transfer açıklaması!

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 20:54
Katar'a transfer olacağı iddia edilmişti: Talisca'dan transfer açıklaması!
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Brezilyalı 10 numara oyuncusunun yeni adresinin Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail olacağı iddia edildi.

Talisca, hakkındaki transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve Al Nassr'da kalacağını söyledi.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Brezilyalı yıldız açıklamasında, "Al Nassr taraftarları, yalan haberlere inanmayı bırakın. 2026'ya kadar sözleşme yeniledim. Kulüpten ayrılmam için bir sebep yok. Kimseyle pazarlık yapmıyorum, kulübün de beni bırakmak gibi bir niyeti yok. Çünkü hiçbir neden yok. Burada mutluyum. Hiçbir yere gitmiyorum. Ailemle birlikte Suudi Arabistan'da mutluyum." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den de Beşiktaş ve Galatasaray ile Katar'dan Al Duhail ile anılıyordu.

AL NASSR PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Talisca'nın, kulübü Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Al Nassr'da şu ana dek 62 maçta sahaya çıkan Anderson Talisca, 45 gol attı ve 6 asist yaptı.


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