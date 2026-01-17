Kayserispor 4 imzayı peş peşe açıkladı!

Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor imzaları arka arkaya açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 4 futbolcuyla sözleşme imzalandı.

4 TRANSFER AÇIKLANDI

Kayserispor'dan yapılan açıklamaya göre Manchester United'dan Sam Mather, Manchester City'den Jadel Katongo ve Gaziantep FK'den Semih Güler'le 2.5 yıllık, Hatayspor'dan Görkem Sağlam'la ise 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi.

Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta 15 puan toplayan Kayserispor ligde 16. sırada yer alıyor.