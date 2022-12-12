Milli futbolcu Onur Bulut'un menajerinden sözleşme iddialarına yalanlama
Adı birçok Süper Lig ekibi ile anılan milli futbolcu Onur Bulut'un menajeri, Kayserispor Kulübü ile yeni sözleşme imzaladıkları iddiasını yalanladı.
Kayserispor forması giyen ve özellikle "dört büyük" takım ile transferde adı geçen Onur Bulut için menajeri sözleşme açıklaması yaptı.
28 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan Elyasa Süme, oyuncusu ile Kayserispor arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Süme, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü'nün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Onur Bulut ile Kayserispor kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir.
Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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