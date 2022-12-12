Milli futbolcu Onur Bulut'un menajerinden sözleşme iddialarına yalanlama

12 Aralık 2022 Pazartesi, 20:53

Kayserispor forması giyen ve özellikle "dört büyük" takım ile transferde adı geçen Onur Bulut için menajeri sözleşme açıklaması yaptı.

28 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan Elyasa Süme, oyuncusu ile Kayserispor arasında yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Süme, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü'nün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek Onur Bulut ile Kayserispor kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir.

Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."