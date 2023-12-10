Kayserispor dolu dizgin! Seri 7 maça çıktı!
Süper Lig'in 15. haftasında ev sahibi Kayserispor konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Kayserispor evinde Pendikspor'u konuk etti.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0 kazanırken goller 61. dakikada Mame Thiam ve 90+1'de Stephane Bahoken'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 29'a yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, Pendikspor 13 puanla 19. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Pendikspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
SERİ YAKALADILAR
Üst üste elde ettiği galibiyetler ile 3. sıraya kadar yükselen Kayserispor, ligdeki son 7 maçında 6 galibiyet 1 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakaladı.
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