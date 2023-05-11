Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Gelecek sezon daha akıllı transferler yapmak istiyoruz'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:54

Güncelleme: 11.05.2023 - 16:36

Samet Koç, kulübün Youtube kanalına konuştu. Sarı-kırmızılı ekibin basın sözcüsü, gelecek sezon daha akıllı transferler yapmak istediklerine değindi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Koç, aynı zamanda geçen hafta futbolcuların ödemesini yaptıklarını, takımın transfer tahtasını açmak için büyük paraya ihtiyaç olduğunu, bu büyük paraları bulmak için de dayanışmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Samet Koç

Koç, aynı zamanda 6 Şubat'ta yaşanan depremin sezonu da etkilediğini kaydetti.

Kayserispor'un gelecek sezonlar için hedefinin sorulması üzerine Koç, şöyle konuştu:

"Biz sezonun başında hedefler koymuştuk. Hedefimiz 51 puanla ligi tamamlamaktı ve bu hedefimize çok yaklaştık. Tabii içinde bulunduğunuz transfer yasağı, elimizde de sınırlı bir kadro vardı. Bu yüzden gerçekçi hedefler koymamız gerekiyordu. Bizim en büyük hedefimiz bu yıl ligde kalmak, ligi rahat bir şekilde tamamlamak. Futbolcularımızın ödemelerini zamanında yapmak ve Türkiye Kupası'nda da final oynayıp şampiyon olma hedefindeydik. Türkiye Kupası'ndan şanssız bir şekilde elendik. Zor bir kura çektik. Kötü bir dönemde açıkçası bu maçı oynadık. Sakatlarımızın çok olduğu bir döneme denk geldi."

"HAYALLERİMİZ BÜTÇEMİZDEN BÜYÜK"

Koç, transfer konusunda aldıkları cezayı bu yıl tekrarlamamak için hiçbir futbolcuyla sözleşme feshine gitmediklerini, sezon sonuna yaklaşırken şu anda alacakları da büyük ölçüde ödediklerini, sadece mayıs ayı ödemelerinin kaldığını aktardı.

Bu yıl transferde disiplin cezası almayacaklarını anlatan Koç, "Bu zaten transfer tahtasının açılması için önemli bir aşama. Önümüzde ödenmesi gereken geçmişe ait borçlar var. Bunlar sonuçlanmış borçlar. Önümüzdeki yıl daha akıllı transferler yapmak istiyoruz. Burada sportif direktörümüze çok güveniyoruz. İyi bir kadromuz, iyi bir hocamız var. Çağdaş (Atan) Hoca'mızla 3 yıllık bir sözleşmemiz var. Önümüzdeki yıl gerçekten büyük hedefler var ama tabii hayal ettiğim şeyler bütçeyi aşıyor. Biz bunu da bahane olarak görmüyoruz. Çağdaş Hoca'mın dediği gibi, hayallerimiz bütçemizden büyük" değerlendirmesinde bulundu.

Çağdaş Atan

"TÜRK FUTBOLUNUN YETİŞTİRDİĞİ ENDER KARAKTERLERDEN BİRİSİ"

Bir gazetecinin, teknik direktör Çağdaş Atan'ın adının birçok takımla anıldığını hatırlatması üzerine Koç, şunları kaydetti:

"Türk futbolunun yetiştirdiği ender karakterlerden birisi. Hem oyun sistemi anlamında hem karakter anlamında benim çok beğendiğim bir hoca. Bütün Süper Lig takımlarının başında olması istenen bir hoca. Buna federasyon yönetimleri de dahil. Milli takımlardan bile teklif almış birisi. Biz Çağdaş Hoca'mla tabii ki ilanihaye çalışabilecek potansiyelde bir kulüp değiliz. O çok daha büyük kulüplere gidecek, Avrupa'ya gidecek, biz bunun farkındayız. Ancak şu an kendisiyle çalışmanın açıkçası keyfini yaşıyoruz. Çok da mutluyuz. Kendisini çok seviyoruz. Hem İstanbul takımlarından hem diğer kulüplerden çok fazla teklif var kendisine. Biz kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladık. Çağdaş Hoca'm 3 yıl dolmadan bizden ayrılacaksa, ancak Avrupa'ya giderse bizim mutlu bir şekilde gönderebileceğimizi söyleyebilirim. Bunun haricinde İstanbul kulüplerine giderse, açıkçası üzülürüz. Bu yüzden biz bir destan yazarak bu üç yılı tamamlamak istiyoruz. Gerçekten çok güzel günleri hak ediyor."