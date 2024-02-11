Kayserispor maçı öncesi... Tayfur Bingöl'den Beşiktaş'a kötü haber!

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 12:03
Kayserispor maçı öncesi... Tayfur Bingöl'den Beşiktaş'a kötü haber!
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Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında pazartesi günü Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, Tayfur Bingöl'ün antrenmanda sakatlandığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Tayfuır'un sağlık durumu hakkında yapılan bilgilendirme şöyle:

"Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl’ün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."


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