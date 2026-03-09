Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.03.2026 09:50:00
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden Trabzonspor, daha sonra ligde oynadığı iki maçı da kazandı. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak seriye devam etmek istiyor.

Süper Lig'de son 3 haftada 5 puan alan Kayserispor da sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir 3 puan almak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

58. RANDEVU

Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayseri'de yapacakları maçla ligde 58. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 57 maçın 34'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

Trabzonspor, 107 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 72'sini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, deplasmanda da rakibi karşısında genel olarak bariz üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, Kayseri'de oynadığı 28 karşılaşmanın 14'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 maç beraberlikle sona ererken 6 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

11 MAÇTA KAYBETMEDİ

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

En son 2012-2013 sezonunda Kayseri'de 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra rakibine 3 puan şansı vermedi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-0 kazanmıştı.

