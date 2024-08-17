Süper Lig'de flaş istifa: 'Kulüp yönetilemez hale gelmiştir'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 22:04
Süper Lig'de flaş istifa: 'Kulüp yönetilemez hale gelmiştir'
Abone Ol google-news

Süper Lig ekibi Kayserispor'da Sivasspor maçının ardından flaş bir istifa kararı alındı. 

Kulüp başkanı Ali Çamlı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifasını dile getirdi.

Çamlı ayrıca, "Sosyal medya kabadayıları var ya. Kulübe sahip çıkacaklar. Burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kimsenin paralı askeri değilim. Entrika çevirenler. Hodri meydan! Yüzleri varsa çağrıma dönerler" sözlerini sarf etti.


Ali Çamlı haberleri kayserispor haberleri istifa haberleri

İlgili Haberler

İstifa ettiği iddia edilmişti: Kayserispor'dan Burak Yılmaz iddialarına cevap!

İstifa ettiği iddia edilmişti: Kayserispor'dan Burak Yılmaz iddialarına cevap!
Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile sözleşme imzaladı!

Kayserispor, Mehdi Bouarabia ile sözleşme imzaladı!
Kayserispor'dan Kartal Kayra Yılmaz açıklaması: 'Eğer yurt dışı olmazsa...'

Kayserispor'dan Kartal Kayra Yılmaz açıklaması: 'Eğer yurt dışı olmazsa...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler