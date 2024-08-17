Süper Lig'de flaş istifa: 'Kulüp yönetilemez hale gelmiştir'
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifa etti.
Süper Lig ekibi Kayserispor'da Sivasspor maçının ardından flaş bir istifa kararı alındı.
Kulüp başkanı Ali Çamlı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifasını dile getirdi.
Çamlı ayrıca, "Sosyal medya kabadayıları var ya. Kulübe sahip çıkacaklar. Burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kimsenin paralı askeri değilim. Entrika çevirenler. Hodri meydan! Yüzleri varsa çağrıma dönerler" sözlerini sarf etti.
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