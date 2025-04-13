Kayserispor'dan Kasımpaşa maçında 10 kişiyle 3 puan!
Süper Lig'de Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Kayserispor oldu.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Miguel Cardoso attı.
Kayserispor, Majid Hosseini'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi bıraktı.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR
Ev sahibi Kayserispor'da kırmızı kart gören Hosseini dışında sarı kart gören Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolevetsios ve Miguel Cardoso, cezalı duruma düştü. Bu oyuncular, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Kasımpaşa ise ligde üç hafta sonra mağlubiyet yaşadı.
Kayserispor, bu galibiyetle 36 puana yükseldi. Kasımpaşa, 39 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
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