Ken Block kimdir? Ken Block nasıl öldü?

03 Ocak 2023 Salı, 11:27

Motor sporları dünyası, profesyonel ralli pilotu Ken Block'tan gelen acı haberle sarsıldı. Ken Block'un hayatını kaybettiği açıklandı.

KEN BLOCK KİMDİR?

Ken Block, 21 Kasım 1967 yılında ABD'de doğdu. Ulusal ralli kariyerine 2005 yılında Vermont SportsCar takımıyla başladı. İlk ralli yılının sonunda Ken Block, Rally America Yılın Çaylağı ödülünü kazandı. 2006'da Block, DC ralli takım arkadaşı Travis Pastrana ile birlikte Subaru ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Subaru ile yapılan bu anlaşma sayesinde takım arkadaşları "Subaru Rally Team USA" olarak tanındı. 2007'de Block, X Games XIII ralli etkinliğinde yarıştı ve burada genel klasmanda ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 2007 Rally America Ulusal Şampiyonası'nda Block genel klasmanda üçüncü oldu. lock, Rally New York USA yarışmasında yarıştı ve birinci oldu. 2010 yılında Block, Subaru ile ortaklığını sona erdirdi ve Ford'a katılarak Monster World Rally Team için Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarı zamanlı yarışmak üzere katıldı

Block , YouTube'da milyonlarca kez izlenen bir dizi gymkhana videosu hazırladı.

KEN BLOCK NASIL ÖLDÜ?

Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Ken Block'un 2 Ocak tarihinde geçirdiği bir kar aracı (snowmobile) kazası sonrasında ciddi şekilde yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

Ken Block hafta boyunca ABD'nin Utah eyaletinde kar aracı bindiği paylaşımlarda bulunuyordu.



















