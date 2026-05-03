Kenan Karaman galibiyeti getirdi: Schalke, Bundesliga'ya geri döndü

Kenan Karaman, Edin Dzeko ve Loris Karius formasını giydiği Schalke, Bundesliga 2'nin 32. haftasında Fortuna Düsselford'u konuk etti. Mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Schalke, Bundesliga'ya biletini aldı.

KENAN KARAMAN GALİBİYETİ GETİRDİ

Schalke'de Kenan Karaman maçın 15. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Mücadelenin ilk devresi bu skorla tamamlanırken ikinci 45 dakikada skoru koruyan Miron Muslic'in ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.

BUNDESLIGA'YI GARANTİLEDİ

Bundesliga 2'de bitime 2 hafta kala Schalke puanını 67 yapıp maç fazlasıyla üçüncü sıradaki Hannover ile puan farkını 10'a yükseltti. Böylece Schalke'nin Bundesliga'ya geri dönüşü kesinleşti.

KENAN KARAMAN VE EDIN DZEKO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Schalke'de forma giyen Kenan Karaman bu sezon 32 maçta sahaya çıkarken 14 gol ve 5 asist kaydetti. Ara transferde Alman ekibine imza atan Edin Dzeko ise görev aldığı 9 maçta ağları 6 kez havalandırıp 3 asist yaptı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Dzeko, Fortuna Düsseldorf maçıyla kadroya döndü.