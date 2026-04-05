Kenan Karaman, Schalke'yi şampiyonluğa taşıyor!

Kenan Karaman, Schalke'yi şampiyonluğa taşıyor!

5.04.2026 16:42:00
Cumhuriyet Spor
Kenan Karaman, Schalke'yi şampiyonluğa taşıyor!

Bundesliga 2. Lig'de Schalke 04, evinde Karlsruher'i Kenan Karaman'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Bundesliga 2. Ligi'nde Schalke 04, evinde Karlsruher'i konuk etti.

AufSchalke Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Schalke 04'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Bu golle birlikte milli oyuncu, 28 maçta 11 gol ve 4 asistlik katkıya ulaştı.

Kırmızı kart cezası olan Edin Dzeko ise kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından Schalke 04, 55 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Karlsruher 37 puanla 9. sırada kaldı.

Gelecek haftada Schalke 04 deplasmanda Elversberg ile karşılaşacak. Karlsruher ise sahasında Arminia Bielefeld'i ağırlayacak.

Dzeko'nun golleri Schalke'ye yetmedi!
Dzeko'nun golleri Schalke'ye yetmedi! Bundesliga 2'nin 21. haftasında Schalke 04, Veltins-Arena'da ağırladığı Dynamo Dresden ile 2-2 berabere kaldı.
Kenan Karaman ile Edin Dzeko Schalke'ye puanı getirdi!
Kenan Karaman ile Edin Dzeko Schalke'ye puanı getirdi! Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, Almanya 2. Futbol Ligi'nin (Bundesliga 2) 19. haftasında sahasında ağırladığı Kaiserslautern ile 2-2 berabere kaldı.
Edin Dzeko asist yaptı: Türkler Schalke'yi galibiyete taşıdı!
Edin Dzeko asist yaptı: Türkler Schalke'yi galibiyete taşıdı! Schalke 04, Almanya 2. Futbol Ligi'nin (Bundesliga 2) 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Holstein Kiel'ı 2-1 mağlup etti.