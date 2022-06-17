Kenan Nuhut: ‘Sporun en büyük sorunu siyasallaşmadır’

17 Haziran 2022 Cuma, 20:00

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ankara'da düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda tek aday olarak yarışan Büyükekşi, kullanılan 209 oyun 158’ini alarak başkan seçildi. Seçimde kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı. Seçimli genel kurula 309 delegeden sadece 209 delegenin katılması dikkat çekti.

Büyükekşi, tarihin en düşük katılımlı TFF seçimi olarak nitelenen genel kurulda 1 yıllık süreyle başkanlık görevini üstlenmiş oldu.

TFF, başkanlık seçiminin ardından 2023 yılının haziran ayında olağan seçimli genel kurulda 4 yıllık yeni yönetimi belirleyecek.

Büyükekşi’nin listesi tartışma yaratırken yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.

“SPORUN EN BÜYÜK SORUNU SİYASALLAŞMADIR”

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, TFF başkanlık seçimini Cumhuriyet.com.tr için yorumladı.

Nuhut, seçimdeki katılım sayısına dikkat çekerken “Şu ana kadar TFF’nin en düşük profilli, en sönük geçen seçimi olmuştur. Oy kullanma hakkı bulunan 300 kişiden 50 kişinin katılımda bulunmaması tek bir şeyi ifade ediyor. Oy kullanmayan 50 kişi seçimi protesto etmiştir” dedi.

Spordaki siyasi müdahalenin zararlı yönleri olduğunu dile getiren Nuhut, “TFF seçimlerine siyaset müdahil olmuştur. Sporu kendi mecrasında bırakmak gerekiyor. Seçime katılmayanlar, siyasi kurumlara ‘Spordan elinizi çekin’ diyor” ifadelerini kullandı.

Nuhut, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un TFF'nin başkanlık seçimi hakkındaki sözlerini hatırlatarak “Ali Koç’un demeci kıymetlidir. Futbol kulüplerimizin sorunları ve çözümleri ortadadır. Bu sorunlar arasında naklen yayın gelirleri, borçlar ve sporun siyasallaşması bulunmaktadır” diye konuştu.

Sporun en önemli sorununun siyasallaşma olduğunu belirten Nuhut, “Siyasetin spordan elini eteğini çekmesi gerekiyor” dedi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

TFF'nin başkanlık seçimine katılmayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında, Mehmet Büyükekşi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk futbolunun içinde bu örgütün unsurları hala devam etmektedir. Şu an bir kişi resmi adaydır. Benim sevdiğim saydığım dost olarak bildiğim biridir. Fenerbahçe'nin hem bu konudaki hassasiyetini, hem federasyonunun Türk futbolu Trabzonlulaştırma rahatsızlığını duyduğumuzu biliyorsunuz. TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün, bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye yer olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen bu hatadan dönelim. Söz konusu adayla şahsen bir sıkıntım yok dostumdur ama elimdeki bilgiler çerçevesinde onda yumuşak karın oluşturabilecek durum söz konusudur. Bütün Fenerbahçelilerin bu konuyu yakından takip etmesini rica ediyorum."