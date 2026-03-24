Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.03.2026 21:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kenan Yıldız İtalya Serie A'da haftanın en iyi 11'ine seçildi!

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, haftanın en iyi 11'ine seçildi.

İtalya Serie A'da 30. hafta geride kalırken haftanın en iyi ilk 11'i açıklandı.

Kenan Yıldız; Juventus'un Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı golün yanı sıra, gösterdiği performans ile haftanın ilk 11'inde kendisine yer buldu.

KENAN YILDIZ TARİHE GEÇTİ

Milli yıldız, Sassuolo karşısında attığı gol ile bir Serie A sezonunda 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

40 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Bu sezon Juventus'ta tüm kulvarlarda 40. maçına çıkan Kenan Yıldız, 11 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

Serie A'da 30. haftanın en iyi 11'i şu şekilde:

İlgili Konular: #serie a #juventus #Kenan Yıldız

