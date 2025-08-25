Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kenan Yıldız parladı: Juventus ligi galibiyet ile açtı!

Kenan Yıldız parladı: Juventus ligi galibiyet ile açtı!

25.08.2025 00:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kenan Yıldız parladı: Juventus ligi galibiyet ile açtı!

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Parma'yı 2-0 mağlup etti.

Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Juventus'ta Andrea Cambiaso 83. dakikada kırmızı kart gördü.

KENAN YILDIZ'DAN 2 ASİST

Milli oyuncu Kenan Yıldız, karşılaşmada atılan iki golünde asistini kaydetti. Kenan, karşılaşmada 89 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, yeni sezona 3 puanla başladı. Juventus gelecek hafta Genoa'ya konuk olacak.

İlgili Konular: #juventus #parma #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Juventus'tan Douglas Luiz açıklaması!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Juventus'tan Douglas Luiz açıklaması! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un Futbol Direktörü Francois Modesto, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Douglas Luiz'in son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Igor Tudor duyurdu... Juventus'ta yeni sezon öncesi Kenan Yıldız kararı!
Igor Tudor duyurdu... Juventus'ta yeni sezon öncesi Kenan Yıldız kararı! Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, yeni sezonun kaptanlık sıralamasını açıkladı. Tudor, Kenan Yıldız kararını da duyurdu.
Juventus'tan Fenerbahçe'ye Douglas Luiz yanıtı!
Juventus'tan Fenerbahçe'ye Douglas Luiz yanıtı! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz'e ilgisi olduğu öne sürüldü. Ancak İtalyan ekibin, 27 yaşındaki oyuncu için oldukça yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.