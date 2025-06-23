Kenan Yıldız performansıyla İtalyan basınında: 'Maradona'dan sonra bunu başaran ilk 10 numara'

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İtalyan temsilcisi Juventus, Fas ekibi Wydad'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada iki gol atan Kenan Yıldız, maçın oyuncusu seçildi. Kenan'ın maçın 6. dakikasında ceza sahasından şutunda, Fas takımından Boutouil'ye çarpan top ağlarla buluştu. FIFA, golü Boutouil tarafından kendi kalesine atılan gol olarak kayda geçti ve milli futbolcu hat-trick yapma şansını kaçırdı.

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor maçın ardından DAZN'a yaptığı açıklamada Kenan Yıldız'ın performansını değerlendirdi ve "Onun gibi oyuncular nadirdir çünkü gerçek bir orta saha oyuncusu olarak çok koşmasına rağmen önde fark yaratmak nadir bir yetenektir. Neler yapabileceğini hepimiz gördük. O aynı zamanda altın çocuk" dedi.

Kenan ise karşılaşma sonrasında Mediaset'e verdiği demeçte mutlu olduğunu belirterek skoru 2-0'a getiren golün Juventus kariyerindeki en güzel golü olduğunu söyledi. Türk futbolcu, "Juve ile attığım en güzel gol bu. Topu gördüğümde vurdum sonra topu köşede gördüm ve hemen 'harika bir gol' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kenan Yıldız'ın performansı İtalyan basınında övgü dolu sözlerle yorumlandı.

İşte Çizme medyasından Kenan için yapılan yorumlar:

ANSA: "Dünya klasında bir Yıldız, Fas temsilcisi Wydad'ı 4-1 yenen ve Al Ain'e karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda tam puana ulaşan Juventus'a liderlik ediyor. 10 numara, 'maçın adamı' ve aynı zamanda turnuvanın en golcü oyuncusu."

Sport Mediaset: "Kenan Yıldız'ın yıldızı Amerika'da parlıyor: Dünya Kupası'nın yüzü o. Kenan Yıldız iki maçta mutlak bir kahraman olarak sahnenin merkezinde yer aldı. 2005 doğumlu oyuncu, Al Ain'e karşı attığı harika golü Wydad Casablanca'ya karşı gösterdiği süper performansla tekrarladı ve Juventus'u son 16'ya taşıdı. Türk şu anda bu Kulüpler Dünya Kupası'nın yüzü, golleri ve sıra dışı oyunlarıyla itici bir güç."

Sky Sport İtalya: "Sahadaki en iyi oyuncu Yıldız'dı: İki gol atan Türk, MVP oldu."

La Repubblica: "Kenan Yıldız şov yaptı, Igor Tudor tur biletini cebine koydu. Türk iki gol attı ve bir gol girişiminde rakip kendi kalesine gol attı."

Corriere della Sera: "Yarı orta saha oyuncusu, yarı forvet, her zaman oyunun merkezinde. Rakibe kendi kalesine gol attırdı. İkinci golde koordinasyon ve yaratıcılıkla bir vuruş yaptı. Üçüncüsünde ise tekniğiyle aldattı, top sürüşü ve vuruşuyla golü attı."

Il BiancoNero: "O her zaman hayallerin ve umutların üreticisiydi, şimdi de kesinliklerin. Artık şüphe yok: siyah beyaz 10'un ağırlığı onun için artık bir tüy kadar."

Eurosport İtalya: "Olağanüstü. İki buçuk gol. Maçın kilidini açan oyunu: Thuram ile bir pas alışverişi ve Juventus'u öne geçiren bir şut. Sonra 2-0'ı getiren hüner: Harika bir gol. İkinci yarıda soldan ısrar etti ve harika bir dönüşle üçüncü golü atıyor. Ustaca."

Tuttosport: "Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus'un mutlak kahramanı haline geldi. Türk yetenek, Al Ain ve Wydad'a karşı ilk iki mücadelede taraftarları büyüledi, 3 gol attı. Bu performansı onu turnuvanın en çok gol atanlar sıralamasında da uçuruyor. Kenan Yıldız'ın performansı inanılmaz bir tesadüfle de süslendi. Kenan Wydad'a attığı iki gol sayesinde, 22 Haziran 1986'da İngiltere'ye karşı bunu başaran Maradona'dan bu yana FIFA'nın düzenlediği (Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası) turnuvalarda iki gol atan ilk 10 numara oldu."



