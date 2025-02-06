Yayınlanma: 06.02.2025 - 22:19

Güncelleme: 06.02.2025 - 22:19

Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Peki, Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş'ın ilk transferi Keny Arroyo nereli? Keny Arroyo hangi mevkilerde oynuyor? Keny Arroyo kaç yaşında, nereli?

KENY ARROYO KİMDİR?

14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador’da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi.

KENY ARROYO HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?

Beşiktaş'ın ilk transferi olan genç yıldız adayı Keny Arroyo sağ kanat pozisyonunda görev yaparken, ileri hatta her bölgede oynayabiliyor.