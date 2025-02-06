Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş'ın ilk transferi Keny Arroyo nereli? Keny Arroyo hangi mevkilerde oynuyor? Keny Arroyo kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Arroyo’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Peki, Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş'ın ilk transferi Keny Arroyo nereli? Keny Arroyo hangi mevkilerde oynuyor? Keny Arroyo kaç yaşında, nereli?

Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş'ın ilk transferi Keny Arroyo nereli? Keny Arroyo hangi mevkilerde oynuyor? Keny Arroyo kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.02.2025 - 22:19

Beşiktaş, Independiente forması giyen Keny Arroyo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Peki, Keny Arroyo kimdir? Beşiktaş'ın ilk transferi Keny Arroyo nereli? Keny Arroyo hangi mevkilerde oynuyor? Keny Arroyo kaç yaşında, nereli?

KENY ARROYO KİMDİR?

14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador’da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi.

KENY ARROYO HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?

Beşiktaş'ın ilk transferi olan genç yıldız adayı Keny Arroyo sağ kanat pozisyonunda görev yaparken, ileri hatta her bölgede oynayabiliyor.


Etiketler: #beşiktaş #Keny Arroyo #kimdir?

İlgili Haberler

Carlos Cuesta kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta kaç yaşında, nereli? Carlos Cuesta hangi pozisyonda oynuyor?

Carlos Cuesta kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta kaç yaşında, nereli? Carlos Cuesta hangi pozisyonda oynuyor?
Liberato Cacace kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Liberato Cacace kaç yaşında, nereli? Liberato Cacace hangi pozisyonda oynuyor?

Liberato Cacace kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Liberato Cacace kaç yaşında, nereli? Liberato Cacace hangi pozisyonda oynuyor?
Jonathan Gradit kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Jonathan Gradit kaç yaşında, nereli? Jonathan Gradit hangi pozisyonda oynuyor?

Jonathan Gradit kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Jonathan Gradit kaç yaşında, nereli? Jonathan Gradit hangi pozisyonda oynuyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler