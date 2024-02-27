Kerem Aktürkoğlu, Icardi'li gol sevincini anlattı

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 00:21
Kerem Aktürkoğlu, Icardi'li gol sevincini anlattı
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Kerem Aktürkoğlu attı. Galatasaray puanını 72 yaparak liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından Galatasaray oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson açıklamalarda bulundu. 

GOL SONRASI ICARDI SEVİNCİNİ ANLATTI

Kerem Aktürkoğlu maçın ardından; "Perşembe gününden kalma bir mental yorgunluk vardı. Antalyaspor da iyi mücadele etti ama kazanan olduğumuz için mutluyuz. Hat-trick yapamamam benim hatam. Gol sevincine gelirsek biz bir aileyiz. Kenetlendikçe daha iyi bir aileyiz. Hiçbir şeyin konsantrasyonumuzu bozmasına izin vermemeliyiz. Olanları görüyoruz. Biz saha içinde kalmak istiyoruz. Sezon sonunda da yeniden şampiyon olan taraf olmak istiyoruz" dedi.  

Nelsson ise açıklamasında; "Topa sahip olduğumuzda çok fazla hata yaptık. Bu konuda daha iyi olmalıyız. Ama iyi olmadığımız günde bile 3 puan almamız bizim şampiyon olacak takım olacağımızı gösteriyor" sözlerini sarfetti. 


kerem aktürkoğlu haberleri mauro icardi haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Süper Lig'de kariyer sezonu: Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor!

Süper Lig'de kariyer sezonu: Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor!
Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi sevinci!

Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi sevinci!
Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!

Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski hakemler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?

Eski hakemler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?
Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı

Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı
Antalyaspor'dan flaş Galatasaray açıklaması: 'Çok ciddi istihbaratlar var...'

Antalyaspor'dan flaş Galatasaray açıklaması: 'Çok ciddi istihbaratlar var...'
Sene içinde zam gelmeyecek denmişti… Asgari ücrette yeni iddia!

Sene içinde zam gelmeyecek denmişti… Asgari ücrette yeni iddia!
Ronaldo'nun neden ayaklarına oje sürdüğü belli oldu

Ronaldo'nun neden ayaklarına oje sürdüğü belli oldu
UEFA’dan Türk hakeme görev! Manchester City maçını yönetecek

UEFA’dan Türk hakeme görev! Manchester City maçını yönetecek
Alamut köylüleri harekete geçti: ‘Sonuna kadar mücadele edeceğiz’

Alamut köylüleri harekete geçti: ‘Sonuna kadar mücadele edeceğiz’
Aşk Hormonu Alzheimer’ı tedavi edebilir

Aşk Hormonu Alzheimer’ı tedavi edebilir