Kerem Aktürkoğlu, Icardi'li gol sevincini anlattı

Yayınlanma: 27.02.2024 - 00:21

Güncelleme: 27.02.2024 - 00:21

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Kerem Aktürkoğlu attı. Galatasaray puanını 72 yaparak liderliğini sürdürdü.

Maçın ardından Galatasaray oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.

GOL SONRASI ICARDI SEVİNCİNİ ANLATTI

Kerem Aktürkoğlu maçın ardından; "Perşembe gününden kalma bir mental yorgunluk vardı. Antalyaspor da iyi mücadele etti ama kazanan olduğumuz için mutluyuz. Hat-trick yapamamam benim hatam. Gol sevincine gelirsek biz bir aileyiz. Kenetlendikçe daha iyi bir aileyiz. Hiçbir şeyin konsantrasyonumuzu bozmasına izin vermemeliyiz. Olanları görüyoruz. Biz saha içinde kalmak istiyoruz. Sezon sonunda da yeniden şampiyon olan taraf olmak istiyoruz" dedi.

Nelsson ise açıklamasında; "Topa sahip olduğumuzda çok fazla hata yaptık. Bu konuda daha iyi olmalıyız. Ama iyi olmadığımız günde bile 3 puan almamız bizim şampiyon olacak takım olacağımızı gösteriyor" sözlerini sarfetti.