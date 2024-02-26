Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi sevinci!

Antalyaspor maçında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, golün ardından 1 maç ceza alan takım arkadaşı Icardi'nin sevincini yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 21:00
Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi sevinci!
Abone Ol google-news

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı.

Sarı kırmızılı takımı maçta 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti.

ICARDI SEVİNCİ

Kerem, maç öncesi PFDK'nin 1 maç ceza verdiği takım arkadaşı Icardi'nin gol sevincini yaptı. Bu golün ardından tribünde bulunan Icardi, takım arkadaşının sevincine alkışlarla tepki verdi.

"AŞKIN OLAYIM" ÇALDI

Bununla birlikte Ali Sami Yen'de Icardi tezahüratlarıyla birlikte "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.


kerem aktürkoğlu haberleri galatasaray haberleri Icardi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Galatasaray flaş cevap! 'Lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!'

Fenerbahçe'den Galatasaray flaş cevap! 'Lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!'
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve TFF paylaşımı: 'Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!'

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve TFF paylaşımı: 'Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!'
Antalyaspor'dan flaş Galatasaray açıklaması: 'Çok ciddi istihbaratlar var...'

Antalyaspor'dan flaş Galatasaray açıklaması: 'Çok ciddi istihbaratlar var...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'den TFF'ye Mauro Icardi tepkisi: 'Bu kadar açık ve net bir kayırma görülmemiştir'

Fenerbahçe'den TFF'ye Mauro Icardi tepkisi: 'Bu kadar açık ve net bir kayırma görülmemiştir'
Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı!

Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı!
Feyyaz Uçar derbiyi işaret etti: 'Galatasaray maçından sonra görüşeceğiz'

Feyyaz Uçar derbiyi işaret etti: 'Galatasaray maçından sonra görüşeceğiz'
Aşk Hormonu Alzheimer’ı tedavi edebilir

Aşk Hormonu Alzheimer’ı tedavi edebilir
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı jokere güvenmedi: İşte Milyoner'de dikkat çeken o soru...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı jokere güvenmedi: İşte Milyoner'de dikkat çeken o soru...
Sene içinde zam gelmeyecek denmişti… Asgari ücrette yeni iddia!

Sene içinde zam gelmeyecek denmişti… Asgari ücrette yeni iddia!
Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı

Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı
Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı

Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı