Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi sevinci!
Antalyaspor maçında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, golün ardından 1 maç ceza alan takım arkadaşı Icardi'nin sevincini yaptı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı.
Sarı kırmızılı takımı maçta 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci dikkat çekti.
ICARDI SEVİNCİ
Kerem, maç öncesi PFDK'nin 1 maç ceza verdiği takım arkadaşı Icardi'nin gol sevincini yaptı. Bu golün ardından tribünde bulunan Icardi, takım arkadaşının sevincine alkışlarla tepki verdi.
"AŞKIN OLAYIM" ÇALDI
Bununla birlikte Ali Sami Yen'de Icardi tezahüratlarıyla birlikte "Aşkın Olayım" şarkısını söyledi.
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