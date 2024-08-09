Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması: 'Spartak Moskova ile görüşmeler...'

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, Spartak Moskova ile görüşmelerin durduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 18:26
Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması: 'Spartak Moskova ile görüşmeler...'
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Galatasaray'da gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması geldi.

25 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri, Rus ekibi Spartak Moskova ile görüşmelerin durduğunu açıkladı.

"ŞU ANDA GÖRÜŞMELER DURDU"

William D'Avila yaptığı açıklamada, "Spartak Moskova'dan yıllık 3 milyon Euro istedik. Ancak artık kulüple bir temasımız ve görüşmemiz yok" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY ANLAŞMIŞTI

Galatasaray'ın milli oyuncu için Moskova ekibiyle 13 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtiliyordu.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Sarı kırmızılı takımın 2. kaptanı, Galatasaray'da 174 maça çıktı ve 44 gol, 39 asistlik performans sergiledi. 


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