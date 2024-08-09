Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması: 'Spartak Moskova ile görüşmeler...'
Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, Spartak Moskova ile görüşmelerin durduğunu açıkladı.
Galatasaray'da gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması geldi.
25 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri, Rus ekibi Spartak Moskova ile görüşmelerin durduğunu açıkladı.
"ŞU ANDA GÖRÜŞMELER DURDU"
William D'Avila yaptığı açıklamada, "Spartak Moskova'dan yıllık 3 milyon Euro istedik. Ancak artık kulüple bir temasımız ve görüşmemiz yok" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY ANLAŞMIŞTI
Galatasaray'ın milli oyuncu için Moskova ekibiyle 13 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtiliyordu.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Sarı kırmızılı takımın 2. kaptanı, Galatasaray'da 174 maça çıktı ve 44 gol, 39 asistlik performans sergiledi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi!
- Olimpiyatlarda 41 kişiye hapis cezası
- Barcelona, Dani Olmo'yu transfer etti
- Fenerbahçe, genç stoperi kadrosuna kattı
- Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması
- Antalyaspor yeni sezon formalarını tanıttı!
- Süper Lig ekibine transfer oluyor!
- Pep Guardiola: 'Gitmek isteyen gidebilir'
- Cicaldau'nun menajerinden transfer açıklaması!
- Break-dance olimpiyat sporu mu?
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da korkunç kaza...
- Türkiye'de erişime engellenen Instagram'a yeni özellik
- Ev satın alırken nasıl dolandırıldılar
- CHP’de neler oluyor?
- Mahkeme kararını verdi
- Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama!
- İhtiyaç kredi faiz oranları düştü!
- Instagram kapandı, sanal satışlar adres değiştirdi
- İsrailli asker, gözaltı merkezinde gördüklerini anlattı
- FETÖ övgüsüne tepki yağdı