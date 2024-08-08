Rus kulübü ile anlaştığı ileri sürülmüştü: Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden iddialar hakkında yeni açıklama!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Rus kulüp Spartak Moskova ile anlaştığı iddia edilmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri, milli oyuncunun Spartak Moskova ile anlaştığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avilla, 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.
Menajer D'Avila, Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova ile anlaştığı yönündeki iddalar üzerine açıklama yaptı.
"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"
Rusya merkezli Sport Express'te yer alan habere göre D'Avila, "Kerem Aktürkoğlu'nun Spartak Moskova ile anlaştığı doğru mu?" sorusuna " "Hayır. Bu iddialar doğru değil, saçmalık" cevabını verdi.
174 MAÇTA 83 GOLE KATKI
Galatasaray formasıyla 174 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelelerde 44 gol atıp, 39 asistlik performans sergiledi.
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