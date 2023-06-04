Kerem Aktürkoğlu: 'Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik'

Yayınlanma: 04.06.2023 - 22:34

Güncelleme: 04.06.2023 - 22:34

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu.

Kerem Aktürkoğlu, derbinin ardından şampiyonluk hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik. Herkese teşekkür ediyorum. bizim için güzel bir son oldu. Bu sonuç herkese armağan olsun."