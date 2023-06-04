Kerem Aktürkoğlu: 'Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik'
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu.
Kerem Aktürkoğlu, derbinin ardından şampiyonluk hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik. Herkese teşekkür ediyorum. bizim için güzel bir son oldu. Bu sonuç herkese armağan olsun."
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