Kerem Aktürkoğlu: 'Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik'

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 22:34
Kerem Aktürkoğlu: 'Maçların sahada kazanıldığını herkese gösterdik'
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu.

Kerem Aktürkoğlu, derbinin ardından şampiyonluk hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Maçların sahada kazanıldığını yine herkese gösterdik. İki maçta toplam 6 gol attık ve hiç yemedik. Çok net bir oyunla ne kadar hak ettiğimizi gösterdik. Herkese teşekkür ediyorum. bizim için güzel bir son oldu. Bu sonuç herkese armağan olsun."


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