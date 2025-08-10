Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken 'Aslan' hamlesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.08.2025 20:22:00
Cumhuriyet Spor
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Discord uygulamasındaki 'Aslan' fotoğrafını kaldırdı.

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle geldi.

Benfica'da forma giyen milli oyuncu, Discord uygulamasındaki Aslan temalı profil fotoğrafını kaldırdı.

Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu, son olarak Instagram'dan karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkmıştı.

SATIŞA ONAY VERİLDİ İDDİASI

Lizbon ekibinin teknik direktörü Bruno Lage'nin, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdiği iddia edilmişti. 

BENFICA KARARSIZ

Sarı-lacivertli ekibin Kerem için Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Portekiz ekibinin ise bu teklif hakkındaki son kararını vermediği ileri sürüldü.

