Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: 'Kazandığımız takdirde...'

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: 'Kazandığımız takdirde...'

9.11.2025 22:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: 'Kazandığımız takdirde...'

Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştığı Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce duygusal bir konuşma yaptığını söyleyen Kerem, golünü adadı:

"Maçtan önce Emre Zengin kardeşimiz bana 'Gol atacaksın, benim için atar mısın?' dedi. 'İnşallah senin için atacağım' demiştim. Golüm ona armağan olsun."

TARAFTAR İÇİN AÇIKLAMA

Taraftarın desteğine ayrı bir parantez açan milli yıldız şu sözleri kullandı:

"Tüm takım olarak güzel performans sergiledik. Taraftarımız ısınmadan son düdüğe kadar müthiş destek verdi. Onların desteği olunca farklı ve enerjik oynuyoruz."

"İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz."

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenilmesiyle farkın kapanmasına ilişkin de konuşan Kerem:

"Avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Kazandığımız takdirde fark 1'e inecekti. Daha motive çıktık sahaya. Sonuç olarak kazandık."

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #kerem aktürkoğlu

İlgili Haberler

6 gollü maçta kazanan Fenerbahçe: Fenerbahçe 4-2 Kayserispor
6 gollü maçta kazanan Fenerbahçe: Fenerbahçe 4-2 Kayserispor Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.
Nelson Semedo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Nelson Semedo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe Beko, 19 sayı geriden gelip kazandı!
Fenerbahçe Beko, 19 sayı geriden gelip kazandı! Fenerbahçe Beko, 19 sayı geriye düştüğü maçta Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 91-87 mağlup etti.