Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: 'Kazandığımız takdirde...'

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce duygusal bir konuşma yaptığını söyleyen Kerem, golünü adadı:

"Maçtan önce Emre Zengin kardeşimiz bana 'Gol atacaksın, benim için atar mısın?' dedi. 'İnşallah senin için atacağım' demiştim. Golüm ona armağan olsun."

TARAFTAR İ Ç İN A ÇIKLAMA

Taraftarın desteğine ayrı bir parantez açan milli yıldız şu sözleri kullandı:

"Tüm takım olarak güzel performans sergiledik. Taraftarımız ısınmadan son düdüğe kadar müthiş destek verdi. Onların desteği olunca farklı ve enerjik oynuyoruz."

"İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz."

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenilmesiyle farkın kapanmasına ilişkin de konuşan Kerem:

"Avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Kazandığımız takdirde fark 1'e inecekti. Daha motive çıktık sahaya. Sonuç olarak kazandık."