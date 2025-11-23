Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

Sarı-lacivertlilerin gollerini Asensio (2), Talisca, En Nesyri ve Archie Brown attı. Fenerbahçe puanını 31 yaptı ve derbi öncesi hata yapmadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN GALATASARAY YANITI

Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Çaykur Didi Stadyumu'ndan çıktığı sırada muhabirler Kerem Aktürkoğlu'na derbi hakkında soru sordu.

“Galatasaray maçında gol atar mısın?” sorusuna milli futbolcu, “İnşallah” yanıtını verdi.