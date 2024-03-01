Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı!

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından trafikte bir tartışma yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:58
Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı!
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e elendiği maç sonrası Kerem Aktürkoğlu trafikte tatsız bir olay yaşadı.

Maçın ardından aracıyla yola çıkan Kerem Aktürkoğlu trafikte bir kişiyle tartıştı.

"SEN MİLLİ TAKIM OYUNCUSUSUN" 

Amatör kameraya yansıyan görüntüde şahsın Kerem Aktürkoğlu'na "Sen milli takım oyuncususun" dediği duyuldu.

Kerem Aktürkoğlu ise şahsın sözlerine "Öyleyim öyleyim" cevabını verdi.

 

YAŞANAN TARTIŞMA MAÇLA İLGİLİ DEĞİL 

Yaşanan tartışmanın maçla ilgili olmadığı ve trafik tartışması olduğu öne sürüldü.

Galatasaray A Takım Medya Sorumlusu Egehan Şengül, bu olayın ardından, "Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraf; Kerem Aktürkoğlu’nun aracı yolda ilerlerken, trafikte başka bir araçtaki kişilerle yaşanan hadiseden ibarettir" şeklinde bir açıklama yaptı.

Kerem Aktürkoğlu 2-0 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlamış ve 73 dakika sahada kalmıştı.


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