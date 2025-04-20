Benfica ligde durdurulamıyor: Son 11 maçta 10. galibiyet!
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup etti.
Portekiz Premier Lig'in 30. haftasında Vitoria Guimaraes ile Benfica karşı karşıya geldi.
Estadio Dom Afonso Henriques'te oynanan mücadelede Benfica, Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup etti.
Benfica'nın golleri 21. ve 84. dakikalarda Vangelis Pavlidis ile 77. dakikada Alvaro Carreras'tan geldi.
KEREM İLE ORKUN FORMA GİYDİ
Benfica adına forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 85'er dakika sahada kaldı.
SON 11 MAÇTA 10. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Benfica, son 11 lig maçında 10. galibiyetini alarak puanını 72'ye yükseltti.
Vitoria Guimaraes ise 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 48 puanda kaldı.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü #Benfica
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