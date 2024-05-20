Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a cevap: 'Varlığını saha dışı olaylara borçlu olan...'

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a cevap verdi. Aktürkoğlu, "Galatasaray kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 19:19
Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a cevap: 'Varlığını saha dışı olaylara borçlu olan...'
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. 

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a cevap verdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı;

"Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasın- da her şeyimizi vereceğiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz."


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