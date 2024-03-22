Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer sözleri: 'İlerleyen süreçte...'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:56
Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer sözleri: 'İlerleyen süreçte...'
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

Cimbom'un başarısındaki önemli payın takımdaki arkadaşlık olduğunun altını çizen başarılı oyuncu "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede" dedi.

'HAYALLERİM ÇOK DAHA FAZLA'

Milli oyuncu, "Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.


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