Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Krunic ayrıntısı: Sosyal medyada gündem oldu!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:20

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:37

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Benfica, deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Portekiz ekibine galibiyeti getiren goller milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi.

KRUNIC ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Takımını 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Rade Krunic detayı gündem oldu. Golde topa Kerem Aktürkoğlu'ndan önce dokunamayan Krunic'in performansı eleştiri aldı. Fenerbahçe döneminde sarı-lacivertli taraftarların da eleştirilerine maruz kalan Krunic, golün ardından kısa sürede sosyal medyada en sık bahsedilen isimler arasına girdi.

KIZILYILDIZ KARNESİ

Krunic, Kızılyıldız formasıyla 6 maçta 395 dakika süre aldı. Bosna-Hersekli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.