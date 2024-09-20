Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Krunic ayrıntısı: Sosyal medyada gündem oldu!

Kerem Aktürkoğlu'nun Kızılyıldız filelerini havalandırdığı golü, Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic'in yanından atması sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Krunic ayrıntısı: Sosyal medyada gündem oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:20

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Benfica, deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Portekiz ekibine galibiyeti getiren goller milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi.

KRUNIC ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Takımını 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Rade Krunic detayı gündem oldu. Golde topa Kerem Aktürkoğlu'ndan önce dokunamayan Krunic'in performansı eleştiri aldı. Fenerbahçe döneminde sarı-lacivertli taraftarların da eleştirilerine maruz kalan Krunic, golün ardından kısa sürede sosyal medyada en sık bahsedilen isimler arasına girdi.

KIZILYILDIZ KARNESİ

Krunic, Kızılyıldız formasıyla 6 maçta 395 dakika süre aldı. Bosna-Hersekli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #rade krunic #Şampiyonlar Ligi

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