Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Krunic ayrıntısı: Sosyal medyada gündem oldu!
Kerem Aktürkoğlu'nun Kızılyıldız filelerini havalandırdığı golü, Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic'in yanından atması sosyal medyada gündem oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Benfica, deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Portekiz ekibine galibiyeti getiren goller milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi.
KRUNIC ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU
Takımını 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Rade Krunic detayı gündem oldu. Golde topa Kerem Aktürkoğlu'ndan önce dokunamayan Krunic'in performansı eleştiri aldı. Fenerbahçe döneminde sarı-lacivertli taraftarların da eleştirilerine maruz kalan Krunic, golün ardından kısa sürede sosyal medyada en sık bahsedilen isimler arasına girdi.
KIZILYILDIZ KARNESİ
Krunic, Kızılyıldız formasıyla 6 maçta 395 dakika süre aldı. Bosna-Hersekli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #rade krunic #Şampiyonlar Ligi
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