Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kerem Kazaz’dan 7 startta 7 finiş: Dünya Ralli Şampiyonası Hırvatistan ayağında Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu podyumda

13.04.2026 10:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Henüz 20 yaşında üst üste iki Türkiye şampiyonluğu bulunan, Petrol Ofisi’nin yıldızı ve alanında Türkiye’nin tek Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonasının Hırvatistan ayağından üçüncülükle dönüyor.

Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu unvanına sahip Kerem Kazaz, Dünya Ralli Şampiyonasının ikinci yarışında WRC3 podyumuna çıkmayı başardı ve Hırvatistan’dan kupa ile ayrıldı.

Team Petrol Ofisi pilotu, Redbull sporcusu Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre, 9-12 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Ralli Şampiyonasının ikinci yarışı Hırvatistan Rallisini Gençler klasmanında 5. sırada, aynı anda mücadele ettikleri WRC3 kategorisinde ise 3. sırada tamamlayarak bu sezon Dünya Ralli Şampiyonasındaki ikinci yarışlarında ilk podyumlarına ulaştılar.

Yarışa temkinli bir tempo ile başlayan genç Kazaz, dört gün boyunca ilk kez yarıştığı zorlu etaplarda hata yapmadan istikrarını korudu. Bu performansıyla hem değerli puanlar kazandı hem de “7 start, 7 finiş” istatistiğiyle rallideki güvenilirliğini bir kez daha kanıtlayarak bu alanda bir başka ilke daha imza attı.

Dünya Gençler Ralli Şampiyonasının bir sonraki yarışı, 7-10 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek Portekiz Rallisi olacak.

İlgili Konular: #Hırvatistan #dünya ralli şampiyonası #Kerem Kazaz

