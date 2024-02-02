Kerem Kazaz karda yarışacak!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:49

Güncelleme: 02.02.2024 - 12:49

Tamamı kar ve buz zemin üzerinde koşulacak Otepaa Talveralli Rallisi, genç pilot Kerem Kazaz için antrenman niteliği taşıyor.

Zira 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı da benzer koşullara sahip Kars’ta gerçekleşecek. 23-25 Şubat tarihleri arasında Kars’ta koşulacak ‘Sarıkamış Rallisi’ Kerem Kazaz’ın Türkiye Ralli Şampiyonası’ndaki ilk yarışı olacak.

Kerem Kazaz, Estonya’da Malcom Wilson tarafından hazırlanan Ford Fiesta WRC2 ile mücadele edecek. 4 çeker otomobille kar ve buz zemin üzerinde antrenman yapacak Kerem Kazaz’ın tek hedefi Estonya’da deneyim kazanmak.

