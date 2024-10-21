Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 500 bin TL'lik Sergen Yalçın sorusu gündem oldu!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:23

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:25

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili 'Kim milyoner olmak ister' adlı yarışmada sorulan soru dikkat çekti.

500 bin lira değerindeki soruda yarışmacıya Sergen Yalçın'ın tam adı soruldu.

Şıklar ise Metin Ali Sergen Yalçın, Ali Rıza Sergen Yalçın, Rıza Feyyaz Sergen Yalçın ve Muhsin Metin Sergen Yalçın oldu.

Yarışmacı Ali Rıza Sergen Yalçın şıkkına yakın olsa da soruya cevap vermekten kaçındı ve yarışmadan çekilerek 300 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Söz konusu soru sosyal medyada da gündem oldu.