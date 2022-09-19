Kim Min-Jae'nin 90+7'deki hareketi Maldini'yi yıktı
İtalya Serie A'da Napoli deplasmanda Milan'ı 2-1 mağlup ederek rakibine bu sezon ilk mağlubiyet yaşattı. Geceye Kim Min-Jae'nin 90+7. dakikada yaptığı mucizevi müdahale damgasını vurdu.
İtalya Serie A mücadelesinde Milan ile Napoli karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan ve Napoli'nin 2-1 kazandığı müsabakaya Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'nin son saniyede yaptığı hareket damgasını vurdu.
GECENİN YILDIZI KİM MİN-JAE
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae gecenin kritik hareketine imza atan isim oldu.
Napoli'nin 2-1 önde girdiği son bölümde artan Milan baskısı uzatma dakikalarına kadar sürdü. Maçın sonuna 6 dakika eklenirken, uzatmalarda duran oyun karşılaşmanın 90+7'ye kadar uzamasına sebep oldu. 90+7. dakikada Milan son kez Napoli kalesine geldi.
Bennacer'in sol taraftan yaptığı ortada Diaz kafayı vurdu. Napoli'nin Koreli yıldız stoperi Kim Min-Jae, altı pastaki Diaz'ın kafası vuruşunun kaleye gitmesini ayağıyla engelledi. Müthiş bir müdahalede bulunan Koreli yıldız hem golü engelledi hem de takımının 3 puana uzanan taraf olmasını sağladı.
???? ???? ???????? ??????! #MilanNapoli pic.twitter.com/uEAV7LHyZX— Lega Serie A (@SerieA) September 19, 2022
SERIE A: KİM DUVARI
İtalya Serie A'nın resmi Twitter hesabından da Kim ile ilgili bir övgü geldi. Serie A, Kim'in Diaz'ı engellediği anın fotoğrafını paylaşarak 'Kim Duvarı' ifadelerini kullandı.
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