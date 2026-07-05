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Kırkpınar Ağalığı ihalesinin kazananı belli oldu!

Kırkpınar Ağalığı ihalesinin kazananı belli oldu!

5.07.2026 15:27:00
Güncellenme:
AA
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Kırkpınar Ağalığı ihalesinin kazananı belli oldu!

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü elde etti.
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, 46 milyon 666 bin 666 liralık teklifiyle mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü kazandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşleri öncesinde, 666. Tarihi Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü olan ağalık koçunu almak için ihaleye mevcut güreş ağası Özünlü katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ihaleyi "41 kere maşallah" diyerek 41 milyon liradan açtı. Tek aday olan Özünlü 46 milyon 666 bin 666 lira teklif verdi. Gencan "hayırlı olsun" diyerek gelecek yılın ağası olarak mevcut ağa Özünlü'yü ilan etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını yeniden kazanan Ufuk Özünlü, zaman zaman eleştirilere neden olan "modernize ağa kıyafetiyle" çayıra indi, davul-zurna eşliğinde tribünleri selamladı.

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Özünlü'ye Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile geçmiş dönem güreş ağaları eşlik etti.

Özünlü'ye daha sonra Gencan ve Türkiş tarafından üst üste üçüncü kez ağa olması nedeniyle daimi altın kemer takıldı.

SARAYİÇİ ER MEYDANI'NDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Ağalık ihalesinin ardından güreşlerde görev yapan hakemlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, Kırkpınar başcazgırı Emin Ger'in sunumu ve marşlar eşliğinde er meydanında dolaştırıldı.

Tribünlerdeki seyirciler Türk bayrağını ayakta selamladı.

İlgili Konular: #EDirne #Kırkpınar #Ufuk Özünlü

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