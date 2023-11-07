Kızılyıldız - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Leipzig'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:48
Kızılyıldız - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Barak Bakhar yönetimindeki Kızılyıldız, kendi sahasında Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

KIZILYILDIZ - LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

KIZILYILDIZ - LEIPZIG MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Leipzig 3-1 galip ayrılmıştı.  


Kızılyıldız RB Leipzig Şampiyonlar Ligi

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