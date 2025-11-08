Kızılyıldız maçının ardından sert eleştiri... Fransa'da gündem Berke Özer!

A Milli Takım kampından izinsiz ayrılan Berke Özer, kadrodan çıkarılmıştı. 25 yaşındaki kaleci son haftalardaki performansıyla bir kez daha gündem oldu.

Lille'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçta oldukça kötü bir performans ortaya koyan Berke Özer, takımının 2 maçtan da puansız ayrılmasından mesul tutuldu.

BERKE ÖZER, PAOK MAÇINDA ISLIKLANMIŞTI

Lille'in sahasında PAOK'a 4-3 yenildiği maçta Berke Özer yediği gollerle dikkat çekmiş ve Fransız ekibinin taraftarları, 25 yaşındaki kaleciyi ıslıkla protesto etmişti.

KIZILYILDIZ MAÇINDA YAPTIRDIĞI PENALTI

Avrupa Ligi'nde son oynanan maçta ise Lille, Kızılyıldız deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Berke Özer bu maçta da talihsiz bir penaltı yaptırarak takımının sahadan puansız ayrılmasına etki etti.

FRANSIZ MEDYASI BEKRE ÖZER'İ KONUŞUYOR

Bu arada Berke Özer'in performansındaki bu düşüş Fransız basınında da gündem olmaya başladı. Lille'in Lucas Chevalier sonrası kalede kötü bir tercih yaptığı ve Berke Özer'in bu kalitede olmadığı tartışılmaya başlandı.

Teknik direktör Bruno Genesio ve futbolcular ise yaptığı açıklamalarla Berke Özer'e sahip çıktı.